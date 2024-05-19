أوسيك يحسم النزال التاريخي على حساب فيوري

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حسم الأوكراني أولكسندر أوسيك معركة حلبة النار وفاز بالنزال التاريخي في المملكة أرينا بالرياض، على حساب البريطاني تايسون فيوري، في جميع أحزمة الوزن الثقيل.

وحصل أوسيك على لقب بطلاً للعالم في الوزن الثقيل بلا منازع، بعد فوزه على تايسون فيوري بمجموع النقاط.

كما فاز الملاكم ديفيد نيكيا على نظيره مايكل سيتز في نزال حماسي، مساء السبت، ضمن مواجهات نزالات حلبة النار التي تحتضنها ملعب المملكة أرينا، كما هزم البطل إيتوما خصمه الملاكم أميزينسيف في نزال الوزن الثقيل.

وحقق البطل أنتوني قاجس الانتصار على الملاكم جو كردينا في نزال وزن الريشة ضمن نزال حلقة النار.

وجاءت النزالات الثلاثة قبل النزال التاريخي، حيث يتنافس أبطال الوزن الثقيل البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أوليكساندر أوسيك على أربعة أحزمة عالمية. حيث لم يهزم البطلان في أي نزال مسبقاً.

آخر مرة كان هناك بطل بلا منازع للوزن الثقيل كان في عام 1999م يعني منذ ربع قرن، وكان حينها 3 منظمات فقط وهي: WBC / WBA / IBF لذلك لأول مرة سيكون هناك بطل بلا منازع في عصر الأربعة أحزمة.

وهناك 4 أحزمة اساسية للملاكمة: WBC / WBA / WBO / IBF، والفائز خلال المواجهة سيتوج بالأربعة أحزمة، وسيصبح بطل العالم بلا منازع، وأول بطل بلا منازع للوزن الثقيل منذ ربع قرن.

تايسون فيوري هو بطل منظمة WBC، أما أوليكساندر أوسيك فهو بطل منظمات: WBA, WBO, IBF).