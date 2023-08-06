أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 249 ألفا و700 جندي منذ بدء العملية العسكرية

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أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 249 ألفا و700 جندي، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها “إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و237 دبابة و8 آلاف و262 من المركبات المدرعة و4 آلاف و965 من النظم المدفعية و705 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و466 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و311 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 7 آلاف و441 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 734 من المعدات الخاصة و4 آلاف و126 طائرة مسيرة وإسقاط 1359 من صواريخ كروز”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.