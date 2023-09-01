أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 263 ألفا و490 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

المناطق_ متابعات

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الجمعة/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 263 ألفا و490 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة “خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و459 دبابة و8 آلاف و613 من المركبات المدرعة و5 آلاف و530 من النظم المدفعية و735 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و500 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و316 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 8 آلاف و9 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 831 من المعدات الخاصة و4 آلاف و421 طائرة مسيرة وإسقاط 1419 من صواريخ كروز”.