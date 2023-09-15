أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 271 ألفا و440 جنديا

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الجمعة/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 271 ألفا و440 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة “خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و612 دبابة و8 آلاف و814 من المركبات المدرعة و5 آلاف و972 من النظم المدفعية و774 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و521 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و316 مروحية و20 سفينة حربية، فضلا عن 8 آلاف و492 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 889 من المعدات الخاصة و4 آلاف و714 طائرة مسيرة وإسقاط 1455 من صواريخ كروز وغواصة واحدة”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا .. مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.