أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 281 ألفا و90 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

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ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 281 ألفا و90 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة “خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و777 دبابة و9 آلاف و82 من المركبات المدرعة و6 آلاف و666 من النظم المدفعية و806 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و540 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و316 مروحية و20 سفينة حربية، فضلا عن 9 آلاف و15 من المركبات وخزانات وقود، بإلاضافة إلى 951 من المعدات الخاصة و5 آلاف و158 طائرات مسيرة وإسقاط 1530 من صواريخ كروز وغواصة واحدة”.