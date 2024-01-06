أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 363 ألفا و870 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

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أعلن الجيش الأوكراني اليوم /السبت/ ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 363 ألفا و870 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير عام 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية – حسبما نقلت وكالة أنباء “يوكرين فورم” الأوكرانية – “أنه خلال هذه الفترة.. خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و18 دبابة، و11 ألفا و158 من المركبات المدرعة، و8 آلاف و617 من النظم المدفعية، و950 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و633 من أنظمة الدفاع الجوي، و329 طائرة مقاتلة، و324 مروحية، و23 سفينة حربية، فضلا عن 11 ألفا و478 من المركبات وخزانات وقود، بإلاضافة إلى 1317 من المعدات الخاصة، و6 آلاف و787 طائرة مسيرة، وإسقاط 1786 من صواريخ كروز وغواصة واحدة”.

وأشارت الهيئة إلى تسجيل 62 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف البيان أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراضي أوكرانية، خلال الليلة الماضية.. لافتا إلى أن القوات الروسية شنت 25 غارة جوية، ونفذت 32 ضربة بقذائف صاروخية، على مواقع جنود أوكرانيين ومنشآت مدنية؛ مما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين بين صفوف المدنيين، موضحا أن القوات الأوكرانية استهدفت مواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي.