أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 374 ألفا و520 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

المناطق_الرياض

ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 374 ألفا و520 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة “خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و167 دبابة و11 ألفا و445 من المركبات المدرعة و8 آلاف و854 من النظم المدفعية و966 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق.

وأوضحت الهيئة أن روسيا خسرت أضا 654 من أنظمة الدفاع الجوي و331 طائرة مقاتلة و324 مروحية و23 سفينة حربية، فضلا عن 11 ألفا و478 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 1384 من المعدات الخاصة و6 آلاف و929 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و1831 شاحنة”.