أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 121 ألفا و480 جنديا منذ بدء العمليات العسكرية

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أعلن الجيش الأوكراني اليوم الإثنين، ارتفاع قتلى الجنود الروس إلى 121 ألفا و480 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، من بينهم 720 جنديا قتلوا أمس.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم)، “أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3150 دبابة و6276 من المركبات المدرعة و2146 من النظم المدفعية و447 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و220 من أنظمة الدفاع الجوي و287 طائرة و277 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 1894 طائرة بدون طيار و4 آلاف و936 من المركبات وخزانات وقود”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.