أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ 181 ألفا و550 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

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ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 181 ألفا و550 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022 .

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة “خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و653 دبابة و7 آلاف و73 من المركبات المدرعة و2785 من النظم المدفعية و535 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و283 من أنظمة الدفاع الجوي و307 من الطائرات المقاتلة و293 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و646 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 324 من المعدات الخاصة”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.