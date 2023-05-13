أوكرانيا: القوات الجوية تدمر 17 طائرة روسية بدون طيار

المناطق_واس

ذكرت قيادة القوات الجوية الأوكرانية اليوم السبت أن قوات الدفاع الأوكرانية أسقطت على مدار الأمس 17 طائرة روسية هجومية بدون طيار.

وأوضحت القيادة – في بيان نقلته وكالة أنباء “يوكرينفورم” الأوكرانية الرسمية – “في ليلة 13 مايو هاجم الروس أوكرانيا من الاتجاهين الشمالي والجنوبي بطائرات بدون طيار، وتم تسجيل 21 عملية إطلاق وتدمير ما يصل إلى 17 طائرة في مناطق مختلفة بأسلحة صواريخ مضادة للطائرات وطائرات مقاتلة ومجموعات نيران متنقلة.

وأضاف البيان أنه لسوء الحظ، ضربت طائرات بدون طيار معادية منشآت البنية التحتية في منطقة خميلنيتسكي، فيما تعمل السلطات والخدمات المحلية حاليا على محو الآثار المترتبة على ذلك بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير طائرة روسية من طراز أورلان-10 بدون طيار من المستوى العملياتي والتكتيكي في الليل.

وتابع أن وحدات الدفاع الجوي دمرت على مدار أمس 4 طائرات بدون طيار هجومية من نوع لانسيت، كما نفذت الطائرات التكتيكية للقوات الجوية الأوكرانية عشرات الرحلات الجوية لضرب مواقع روسية وتنفيذ مهام تغطية جوية.

وفي سياق متصل، قال النائب الأول لرئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خميلنيتسكي الأوكرانية سيرهي تورين إن 5 أشخاص على الأقل أصيبوا بشظايا زجاجية بعد أن قصفت القوات الروسية اليوم منشأة صناعية في المنطقة.

وذكر تورين، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “يوكرينفورم” الأوكرانية الرسمية، “كانت هناك غارة على منشأة حيوية للبنية التحتية تقع خارج مناطق مأهولة بالسكان، لم يكن هناك تهديد مباشر للمباني السكنية والصناعية أثناء الضربة، إلا أن موجة الانفجار دمرت النوافذ والأبواب وهناك معلومات عن إصابة 5 أشخاص بسبب شظايا الزجاج ويتم تقديم المساعدة لهم”.

وأشار المسئول الأوكراني إلى أن القوات هاجمت الليلة الماضية منطقة خميلنيتسكي، ما أسفر عن تضرر منشأة بنية تحتية مهمة، فيما دمرت الموجة الانفجارية العديد من مباني المؤسسات التعليمية ومؤسسات الرعاية الصحية والمباني الإدارية والمرافق الصناعية والمباني السكنية متعددة الطوابق والخاصة في خميلنيتسكي.