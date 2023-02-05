أوكرانيا: القوات الروسية تقصف خيرسون 60 مرة في يوم واحد

المناطق_متابعات

أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا صباح اليوم الأحد، أن القوات الروسية قصفت الإقليم 60 مرة خلال ال(24) ساعة الماضية.

وذكرت الهيئة – في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية – أن المحتلين الروس قصفوا بلدات خيرسون المحتلة 60 مرة وأطلقوا نيران المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون والدبابات على البلدات السكنية، كما هاجم الجيش الروسي مدينة خيرسون 6 مرات. وألحقت قذائف العدو أضرارا بالمباني السكنية، ما أسفر عن مقتل شخص واحد أمس وإصابة آخر.

وأوضح البيان أن منطقة خيرسون تعرضت أمس الأول لقصف روسي لأكثر من 47 مرة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة بجروح.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.