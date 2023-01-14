أوكرانيا: القوات المسلحة تصد هجمات روسية بالقرب من 14 بلدة خلال 24 ساعة

المناطق_متابعات

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم السبت أن قوات الدفاع الأوكرانية تمكنت خلال ال24 ساعة الماضية من صد هجمات روسية بالقرب من 14 بلدة ومدينة في إقليمي دونيتسك ولوهانسك.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي – نقلته وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية الرسمية – أن القوات الروسية شنت خلال اليوم الماضي 15 غارة جوية وخمس ضربات صاروخية، بما في ذلك اثنتان على البنية التحتية المدنية في دونيتسك، وقامت بإطلاق النار من خلال منظومات إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS) أكثر من 95 مرة وتحديدا على مدينة خيرسون.

وأضاف البيان: أن القوات الدفاعية الأوكرانية صدت هجمات العدو بدقة في منطقة بلوشانكا وبيلوهوريفكا وشيرفونوبوبيفكا في منطقة لوهانسك وروزدوليفكا وسيل وكراسنا هورا وباخموت وكليشيفكا وفوديان وكريمينا وبوبييدا ومايورسك ومارينكا وفليكا نوفوسيلكا في منطقة دونيتسك.

في غضون ذلك، ذكر البيان أن القوات الجوية الأوكرانية شنت، خلال اليوم الماضي، 9 ضربات على مواقع روسية، وضربت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية موقعي قيادة روسيين و8 مجموعات من أفراد الجيش الروسي وصاروخ دفاع جوي واحد وثلاثة مستودعات للذخيرة وهدفين روسيين مهمين.