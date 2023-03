أوكرانيا: انفجار يدمر صواريخ كروز روسية أثناء نقلها عبر القرم

المناطق_متابعات

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن انفجاراً وقع في جانكوي في شمال شبه جزيرة القرم أدى لتدمير صواريخ كروز روسية يعتزم الأسطول الروسي في البحر الأسود استخدامها.

وقالت إدارة المخابرات الرئيسية بالوزارة في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، “انفجاراً في مدينة جانكوي الواقعة شمال شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتاً دمّر صواريخ كروز الروسية من طراز (كاليبر كي إن) أثناء نقلها عبر السكك الحديدية”.

Russian cruise missiles "Kalibr NK" were destroyed in Dzhankoi, Crimea, during their transportation by rail – @DI_Ukraine

It is reported that this video is from Dzhankoi. The voice says it's the train station area. pic.twitter.com/9UXMe2aKNR

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 20, 2023