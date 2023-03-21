أوكرانيا: انفجار يدمر صواريخ كروز روسية أثناء نقلها عبر القرم

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قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن انفجاراً وقع في جانكوي في شمال شبه جزيرة القرم أدى لتدمير صواريخ كروز روسية يعتزم الأسطول الروسي في البحر الأسود استخدامها.

وقالت إدارة المخابرات الرئيسية بالوزارة في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، “انفجاراً في مدينة جانكوي الواقعة شمال شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتاً دمّر صواريخ كروز الروسية من طراز (كاليبر كي إن) أثناء نقلها عبر السكك الحديدية”.

Russian cruise missiles "Kalibr NK" were destroyed in Dzhankoi, Crimea, during their transportation by rail – @DI_Ukraine It is reported that this video is from Dzhankoi. The voice says it's the train station area. pic.twitter.com/9UXMe2aKNR — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 20, 2023

وأضافت أن الصواريخ، المصممة للإطلاق من سفن سطحية تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود، يبلغ مداها التشغيلي أكثر من 2500 كيلومتر على الأرض و375 كيلومتراً في البحر، وفق ما ذكرته وكالة “رويترز” للأنباء.

ونُقل عن إيهور إيفين، حاكم جانكوي الذي عينته روسيا، قوله إن المدينة تعرضت لهجوم بواسطة طائرات مسيرة وإن رجلاً يبلغ من العمر 33 عاماً أصيب بشظايا من مسيرة جرى إسقاطها. ونُقل إلى المستشفى ومن المتوقع أن يبقى على قيد الحياة.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن إيفين قوله في تصريحات لقناة “القرم-24” التلفزيونية إن النيران اشتعلت في منزل ومدرسة ومتجر للبقالة، كما تعرضت شبكة الكهرباء لأضرار.

“فاغنر”: نسيطر على 70% من باخموت

في المقابل أعلن قائد قوات “فاغنر” الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، الاثنين، أن “70% من مدينة باخموت شرق أوكرانيا” تحت سيطرة قواته.

وقال بريغوجين إنه حذر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو من أن أوكرانيا تخطط لهجوم مضاد نهاية الشهر الجاري.