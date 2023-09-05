أوكرانيا ترفض المقترح.. أردوغان: مقترح الأمم المتحدة يتضمن آلية تشبه «سويفت»

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الثلاثاء)، أن أحدث مقترح من الأمم المتحدة لاتفاق الحبوب يتضمن آلية تشبه «سويفت»، موضحاً بأن العمل جار بشأن مسألة التأمين على السفن.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان قوله: «إن المطالب الروسية من أجل اتفاق الحبوب هي التأمين على السفن وإدراج بنكها الزراعي في نظام سويفت العالمي لتحويل الأموال عبر البنوك»، مشيراً إلى أنه سيناقش إحياء مبادرة حبوب البحر الأسود مع أمين عام الأمم المتحدة على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك المقررة في سبتمبر الجاري.

وكان مسؤول أوكراني قال في وقت سابق اليوم إن مقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن صفقة الحبوب يسترضي المعتدي -في إشارة إلى روسيا- ويروج لتخفيف العقوبات، مشدداً على أن يكون أردوغان واقعياً ويتوقف عن طرح خيارات لا يمكن قبولها.

يذكر أن السفن المغادرة من أوكرانيا عبر البحر الأسود باتت مضطرة للبحث عن طرق بديلة لنقل الحبوب نظرا لمخاطر التعرّض للقصف الذي انعكس على أن تأمينها أصبح أمرا شبه مستحيل.