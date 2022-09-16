أوكرانيا تسجل أول إصابة بـ جدري القردة

المناطق_متابعات

أكدت وزارة الصحة الأوكرانية، مساء اليوم الخميس، أنه تم تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القرود في أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الصحة الأوكرانية في بيان لها اليوم،: “تم تسجيل الحالة الأولى لمرض جدري القردة مختبريا في أوكرانيا في 15 سبتمبر، الآن تم نقل المريض إلى المستشفى لتلقي العلاج، وكان يعاني من عوارض خفيفة للمرض”.

وأشارت الصحة الأوكرانية، إلى أن المريض أكد أنه لم يكن على اتصال بمرضى جدري القردة ولم يسافر إلى الخارج.

وتابعت: “غير أن ظهور أعراض المرض ونتائج التحاليل تشير إلى إصابة المريض في إحدى المدن الرئيسية في البلاد”.

وتشمل أعراض جدري القردة ما يلي:

– سخونة

– صداع.

– آلام العضلات.

– آلام الظهر.

– تورم الغدد الليمفاوية.

– التعب والإرهاق.

– ثم ظهور الطفح الجلدي على الوجه واليدين والقدمين.

طريقة انتقال جدري القردة:

– ينتقل المرض عندما يتعرض الشخص للاتصال مع الحيوان أو الإنسان المصاب بالفيروس أو السوائل والإفرازات.

– بين الإنسان والحيوان قد يحدث عند العض والخدش من الحيوان المصاب.

– الانتقال بين الإنسان والإنسان يحدث عن طريق الرذاذ التنفسي أو الاتصال الجسدي مع شخص يعاني من أعراض أو ملامسة الأسطح والأغراض الشخصية الملوثة.

نصائح مهمة للوقاية من المرض

– أثناء السفر ابتعد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان والتزم بلبس الكمامة وتعقيم الأيدي بشكل مستمر.

– عليك مراجعة الطبيب في حالة ظهور طفح جلدي بعد الإصابة بارتفاع درجة الحرارة خاصة في حال كنت عائدًا من السفر خلال الـ 21 يومًا الماضية لبدء الأعراض.

– اعزل نفسك في حال الإحساس بارتفاع درجة الحرارة أو ظهور الطفح الجلدي.

– يجب استشارة الطبيب فورًا.