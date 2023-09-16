أوكرانيا: تسجيل 24 اشتباكا مع القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية

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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم /السبت/، تسجيل 24 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت هيئة الأركان في بيان، أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراضي أوكرانية، خلال الليلة الماضية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأشارت إلى أن القوات الروسية شنت 59 غارة جوية ونفذت ضربات باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق 36 مرة على مواقع جنود أوكرانيين ومنشآت مدنية.

وقالت إن القوات الجوية الأوكرانية شنت 3 غارات جوية على مواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي.

وأوضحت أن المدفعية والطائرات المسيرة، استهدفت مواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية.