أوكرانيا تضرب أهدافاً روسية.. خروج قطار عن مساره وصـواريخ كييف بالقرم

المناطق_متابعات

تسببت عبوة ناسفة في خروج قطار شحن عن مساره بمنطقة بريانسك الروسية الواقعة عند الحدود مع أوكرانيا، دون وقوع إصابـات.

وقال حاكم منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا ألكسندر بوغوماز، إن عبوة ناسفة انفجـرت ما أدى إلى خروج قطار شحن عن مساره، فيما تضرر خط توتر عالٍ لنقل الطاقة أمس (الإثنين)، بسبب عبوة ناسفة في منطقة لينينغراد.

وبيّنت الشركة العامة لسكك الحديد الروسية، أن الواقعة سجلت بين منطقتي أونيتشا وراسوخا الواقعتين على بعد نحو ستين كيلومتراً إلى الشمال من الحدود الأوكرانية، موضحةً أن النيـران اشتعلت في القاطرة وفي صهريجين بعد خروجها عن المسار.

ونوهت إلى أن سبع عربات خرجت عن مسارها؛ أربع منها كانت تحتوي على محروقات، والبقية على مواد بناء، موضحةً أن العبوة الناسفة انفجرت على بُعد 50 متراً من القطار.

هجـوم بطائرات مسيرة على القرم

أعلنت السلطات في سيباستوبول في شبه جزيرة القرم أنها صدت هجوماً بطائرات مسيرة، مشيرةً إلى أنه بالفعل تم إسقاط طائرة مسيّرة واحدة، كما أن جميع الأجهزة في المدينة في حالة تأهب.

وعملت السلطات الروسية مؤخراً على إلغاء العديد من المناسبات العامة بما فيها الاحتفال بالأعياد الوطنية الكبرى، بسبب التهديدات التي تعتبر مرتفعة للغاية.

مقتـل اثنين بهجمات على بافلوهراد

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الهجمات الصاروخية الروسية على مدينة بافلوهراد شرق البلاد أدت إلى مقتـل شخصين وإصـابة 40.

وجاء الهجوم على بافلوهراد ضمن ثاني موجة من الهجمـات الصاروخية على مختلف أنحاء البلاد في ثلاثة أيام.