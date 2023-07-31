أوكرانيا تعلن عن اتفاق لتصدير الحبوب عبر موانئ كرواتيا

وقال وزير الخارجية الأوكراني إن بلاده اتفقت مع كرواتيا على إمكانية استخدام الموانئ الكرواتية على نهر الدانوب والبحر الأدرياتيكي لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انسحبت روسيا من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، مما حرم أوكرانيا من استغلال منفذ حيوي لتصدير منتجاتها الزراعية بأمان خلال وقت الحرب.

وقال كوليبا بعد لقاء مع نظيره الكرواتي جرليك رادمان في كييف “سنعمل الآن على إنشاء أكثر الطرق كفاءة إلى هذه الموانئ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الفرصة”.

وأضاف “كل باب مفتوح هو مساهمة حقيقية وفعالة في الأمن الغذائي العالمي”.

وتعتمد أوكرانيا حاليا على طرق التصدير البرية عبر دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى طريق بديل عبر نهر الدانوب. ونفذت روسيا هجمات على البنية التحتية على طول نهر الدانوب في وقت سابق من هذا الشهر.

ونقلت رويترز عن وزير الخارجية الأوكرانية قوله إن ملف الأسلحة تصدر محادثاته مع نظيره الكرواتي.