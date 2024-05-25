أوكرانيا تعلن مقتل وإصابة 1140 جنديا روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 500 ألف و80 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، وذلك بعدما تم رصد مقتل أو إصابة 1140 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان أوردته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة “خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و650 دبابة و14 ألفا و786 من المركبات المدرعة و12 ألفا و929 من النظم المدفعية و1082 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و814 من أنظمة الدفاع الجوي و356 طائرة مقاتلة و326 مروحية و27 سفينة حربية، فضلا عن 2104 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و17 ألفا و608 من المركبات وخزانات الوقود”.