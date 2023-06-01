أوكرانيا تفقد آخر سفينة حربية.. أسلحة عالية الدقة تحطم آمال كييف

المناطق_متابعات

فيما تحاول أوكرانيا استعادة زخم الانتصارات، بهجمات داخل روسيا وفي الأراضي التي تسيطر عليها موسكو، تحطمت آمالها مع تدمير “آخر سفنها الحربية”.

فقبل يومين في ميناء أوديسا، دمرت “آخر سفينة حربية” أوكرانية بضربة صاروخية من القوات الروسية، بحسب بيان صادر الأربعاء عن وزارة الدفاع الروسية، فيما أحجمت القوات البحرية الأوكرانية عن التعليق.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة يومية بشأن الحرب: “تم تدمير آخر سفينة حربية أوكرانية، وهي يوري أوليفيرينكو، في مرسى السفن بميناء أوديسا”، مشيرًا إلى أنها استهدفت “بأسلحة عالية الدقة”، بما يعني أنه يشير إلى ضربة صاروخية، في 29 مايو/أيار الماضي، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل

خسائر الحرب

وقال المتحدث باسم البحرية الأوكرانية أوليه شايليك، إنه لن يرد على أي تأكيدات من جانب روسيا، مشيرًا إلى أن البحرية لن تفصح عن أي معلومات تخص خسائر الحرب.

وذكر مسؤولون أوكرانيون يوم الإثنين أن روسيا أخرجت خمس طائرات من الخدمة في هجوم على هدف عسكري في غرب أوكرانيا وتسببت في اندلاع حريق في ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود في ضربات جوية كثيفة.

فيما قالت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء، إن قواتها تمكنت من إجبار وحدات من القوات الأوكرانية على التقهقر عن مواقعها حول تجمعين سكنيين هما كراسنوهوريفكا وياسينوفاتا في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا التي قالت موسكو من جانب واحد إنها ضمتها لأراضيها.

وأكدت أن “قتالا عنيفا” لا يزال مستمرا حول أفدييفكا وهي مدينة كبيرة تقع بين التجمعين السكنيين وشهدت دمارا واسعا بسبب معارك استمرت لأشهر.

حرب داخل أوكرانيا

وكانت روسيا قالت يوم الثلاثاء، إن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت أحياء راقية في موسكو، فيما وصفه أحد الساسة بأنه أخطر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية.

ومنذ أن أرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى جارتها في فبراير/شباط 2022، تدور معظم أحداث الحرب داخل أوكرانيا، لكن جرى تكثيف الضربات الجوية على أهداف بعيدة عن خطوط الجبهة في الآونة الأخيرة وسط حالة من الجمود المشوب بالفوضى على الأرض مع تعزيز القوات الروسية لوجودها في شرق وجنوب أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن ثماني طائرات مسيرة أطلقتها كييف واستهدفت المدنيين جرى إسقاطها أو تحويل مسارها باستخدام أجهزة تشويش إلكترونية لكن قناة بارزة على “تلغرام”، ولها صلات بأجهزة الأمن، قالت إنه جرى إطلاق ما يزيد على 25 طائرة مسيرة.

ونفى ميخايلو بودولياك مساعد الرئيس الأوكراني ضلوع كييف في الهجمات بشكل مباشر لكنه قال “سعداء بأننا شهدنا هذه الأحداث” ونتوقع المزيد من هذه الضربات.