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أكد سفير جمهورية لوغانسك الشعبية السابق في موسكو، روديون ميروشنيك، أمس السبت، بأن وزارة الدفاع الأوكرانية أمرت بتعبئة 20 ألف شخص في خاركيف و 15 ألفا في منطقة خيرسون الخاضعة لسيطرتها.

وأوضح، ميروشنيك أن “وزارة الدفاع الأوكرانية تنفذ خطة تهدف من خلالها لتعبئة المواطنين بالقوة في منطقتي خيرسون وخاركيف التي استولى عليها النازيون، لاستخدامهم كوقود للمدافع، بواقع 15 ألفا من خيرسون و 20 ألفا من خاركيف”.

ووصف ميروشنيك كيف تعمد السلطات في هذه المناطق لحشد المجندين قسرا في القوات المسلحة لأوكرانيا. “أسلوب التجنيد بسيط للغاية” وفق ميروشنيك “يتم وضع الشخص أمام خيارات: إما التوقيع على العقد والذهاب للموت، أو السجن بتهمة الخيانة”، أو تعرض عائلته وأحبائه للعنف والترهيب”.

وواصل السفير السابق، بقوله إن أولئك الذين تمت تعبئتهم قسرا من خيرسون نقلوا بالفعل لخط التماس. “من استطاع منهم إيجاد الفرصة للاستسلام (للقوات الروسية) يكون محظوظا لأنه بذلك أفلت من الموت، أما الباقي فيتم الزج بهم للهلاك”.