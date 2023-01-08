أوكرانيا تنفي مقتل مئات من جنودها بضربات روسية

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نفى المتحدث باسم القوات الأوكرانية، سيرهي تشيرفاتي، مقتل مئات من جنودها بضربات روسية.

وقال تشيرفاتي إن الضربات الروسية على كراماتورسك أضرت بالبنية التحتية المدنية فقط، مؤكداً أن القوات المسلحة لأوكرانيا لم تتأثر.

وكان الجيش الروسي قد أعلن، اليوم، أنه نفَّذ ضربات صاروخية مميتة على ثكنات تستخدمها القوات الأوكرانية، رداً على مقتل عشرات الجنود الروس في هجوم صاروخي قبل أسبوع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن صواريخها أصابت قاعدتين مؤقتتين تؤويان 1300 جندي أوكراني في كراماتورسك بمنطقة دونيتسك الشرقية، ما أسفر عن مقتل 600 منهم.

وذكر المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أن الضربات كانت انتقاماً للهجوم الأوكراني في ماكيفكا الذي قتل فيه 89 جندياً روسياً على الأقل.

وقالت الإدارة الإقليمية في دونيتسك إن سبعة صواريخ روسية أصابت كراماتورسك، وأصاب صاروخان آخران كونستانتينيفكا بدون أن تتسبب في وقوع إصابات.

وأشارت إلى أن مؤسسة تعليمية ومنشأة صناعية ومرائب لحقت بها أضرار في كراماتورسك، كما تعرضت منطقة صناعية في كوستيانتينيفكا.