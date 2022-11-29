أوكرانيا: روسيا «تؤمم» ممتلكات الشركات الزراعية في لوهانسك

المناطق_د ب أ

قالت الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة لوهانسك، جنوبي أوكرانيا، والتي ضمتها موسكو مؤخرا، إن الروس يقومون “بتأميم” ممتلكات الشركات الزراعية في الأراضي المحتلة في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية “يوكرينفورم”، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة العسكرية كتبت عبر تطبيق “تليجرام”: “في بيلوكوراكين، يواصل الروس مصادرة المحاصيل والمعدات من الشركات الزراعية المحلية”.

وأضافت: “في منطقة ستاروبيلسك، يتم رصد الروس الذين أعيد انتشارهم من منطقة خيرسون أكثر فأكثر”.

وتابعت الإدارة العسكرية أن عدد أفراد الجيش الروسي ازداد في المنطقة، لكن ليس لديهم مكان للعيش فيه لأن توسع الوحدات العسكرية غير متوقع، لذا “يبحثون عن مساكن بأنفسهم، ويتوجهون إلى المنازل المحلية”.

وأشارت إلى أن مدينة كريمينا تعاني نقصا في الأدوية. وقالت: “لم يعد أحد يتحدث عن المستشفى، لا توجد أدوية كافية في الصيدلية الوحيدة التي تعمل هناك. تتم كتابة قائمة طلبات بالأدوية الأكثر شيوعا ورخيصة قبل شهر مقدما”.