أوكرانيا: روسيا تُضاعف ناقلات الصواريخ في البحر الأسود في أقل من 24 ساعة

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أعلنت رئيسة المركز الصحفي للتنسيق المشترك لقوات الدفاع الأوكرانية ناتاليا هومينيوك اليوم الأربعاء أن روسيا زادت من عدد حاملات الصواريخ في البحر الأسود إلى اثنتين خلال الليلة الماضية.

وقالت هومينيوك، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “يوكرين فورم” الأوكرانية الرسمية: “إن روسيا زادت من عدد حاملاتها الصاروخية ليلاً، ويوجد الآن اثنتان منهما في البحر الأسود هما فرقاطة سطحية وغواصة”، مشيرة إلى أن مجموع الصواريخ من طراز كاليبر لروسيا في البحر الأسود يمكن أن يصل إلى 12.

وأكدت هومنيوك أن التهديد بشن هجوم صاروخي ضد أوكرانيا لا يزال قائما وأن نشاط الطيران الروسي قوي للغاية.. وأضافت: “من غير المرجح أن نتعرض لضربة صاروخية ضخمة على الرغم من أن المحللين والخبراء يقولون إن الروس يمكنهم حشد القوات لضرب أراضي أوكرانيا في أي وقت، وشن هجوم مضاد يهدد حياة المواطنين”.