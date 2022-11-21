أوكرانيا: سنستعيد القرم.. ومدفيديف: كييف مدينة روسية

عاصمة روسيا القديمة

وقال الرجل الثاني في روسيا، الذي تبادل مع بوتين أعلى منصبين قياديين في البلاد، إن: “كييف عاصمة روسيا القديمة، وتعتبر من المدن الروسية الكبرى إبان الإمبراطورية الروسية، كما أنها كانت عاصمة إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي”.

تهديدات أوكرانية باستعادة القرم

ورد مدفيديف على تهديدات أوكرانية، باستعادة “شبه جزيرة القرم” بعد الانسحاب الروسي من خيرسون جنوب البلاد، إثر معارك بين قوات موسكو وكييف، تراجعت بعد انسحاب الأخيرة.

وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إلى أن، “كييف ببساطة مدينة روسية لطالما فكّر وتحدث سكانها باللغة الروسية”، وتابع: “حتى يكون كل شيء واضحا تمامًا، بشأن ما الذي يجب أن يعود، وكيف ستتم استعادتها”.

المعارك تستمر للشهر التاسع

ويدخل الغزو الروسي لاوكرانيا، شهره التاسع، فيما يزيد تصريح مدفيديف الأمور تعقيدا وغموضا، بينما لم يتوقف الطموح الروسي عند إقليم دونباس، وتجاوزه إلى مناطق جنوب أوكرانيا مثل زابوروجيا وخيرسون.