أوكرانيا غزتنا.. فيديو مريب لبوتين يثير بلبلة والكرملين يعلق

المناطق_متابعات

بخطاب مصور قصير، ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن التعبئة العامة، ويؤكد حصول غزو شنته القوات الأوكرانية على المناطق الروسية الحدودية، داعياً السكان إلى المغادرة.

ليتبين لاحقاً أن الفيديو مزور وأن قراصنة مجهولين اخترقوا بعض القنوات الروسية ووسائل الإعلام الرسمية في البلاد.

The Kremlin rushed to state that someone hacked Russian TV and radio channels, and posted an allegedly fake video with Putin announcing the invasion of Ukrainian troops into the border regions of #Russia, as well as the general mobilization and evacuation of citizens. pic.twitter.com/pGGtxtlygq

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) June 5, 2023