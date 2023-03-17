أوكرانيا: مقتل وإصابة 10 مدنيين في قصف روسي لمنطقة دونيتسك خلال 24 ساعة

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أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو اليوم الجمعة، مقتل مدنيين اثنين وإصابة 8 آخرين، جراء قصف روسي لدونيتسك، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية عن كيريلينكو قوله “في 16 مارس، قتل الروس مدنيين اثنين وأصيب 8 آخرون، في كراسنوهوريفسكا بمنطقة دونيتسك”.. مشيرا إلى أنه من المستحيل الآن إحصاء العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.

وقصفت القوات الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية، منطقة دونيتسك بأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والمدفعية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.