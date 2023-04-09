أوكرانيا: مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين في هجوم روسي على مدينة زاباروجيا

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أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة زاباروجيا، اليوم الأحد، أن القوات الروسية قصفت 18 منطقة سكنية بالمنطقة، خلال الساعات الـ24 الماضية، مما أسفر عن مقتل 3 مدنيين.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة زاباروجيا يوري مالاشكو – حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفروم) الأوكرانية – إن “القوات الروسية قتلت ثلاثة من سكان المنطقة الأبرياء. وأصيب خمسة آخرون في هجمات معادية. ويتلقى الضحايا كل المساعدة الطبية اللازمة”.

وأضاف أن “القصف الروسي استهدف مناطق سكنية ومباني تجارية بضربة صاروخية و4 غارات جوية و5 هجمات بطائرات بدون طيار و46 ضربة مدفعية”.