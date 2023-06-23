أوكرانيا: منطقة خيرسون تعرضت للقصف الروسي 91 مرة خلال 24 ساعة

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أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، اليوم الجمعة، إصابة 7 أشخاص، جراء قصف روسي للمنطقة 91 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة، في بيان، إن القوات الروسية قصفت خيرسون بـ415 قذيفة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء “يوكرين فورم” الأوكرانية.

وأوضح بروكودين أن القوات الروسية استخدمت خلال استهدافها للمنطقة، المدفعية وطائرات مسيرة وقذائف هاون وأنظمة صواريخ متعددة الإطلاق ومقاتلة .. مشيرا إلى أن القوات الروسية استهدفت مناطق سكنية ومصنعين في خيرسون.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.