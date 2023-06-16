أوكيدجا حارس الجزائر يعتزل دوليًا ويذكر الجماهير بإنجاز 2019

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أعلن ألكسندر أوكيدجا، حارس المنتخب الجزائري لكرة القدم، عن اعتزاله دوليًا، اليوم الجمعة.

ولم ينضم أوكيدجا البالغ عمره 34 عاما إلى قائمة المنتخب الجزائري، الذي يستعد لمواجهة أوغندا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، لكنه حضر إلى المعسكر التدريبي الحالي في مركز سيدي موسى من أجل تكريمه.

وقال ألكسندر أوكيدجا، خلال حفل التكريم: “ساهمت في الفوز بكأس الأمم الإفريقية 2019، وكنت صادقًا مع نفسي والآخرين ولاسيما في اختيار بلدي.. من هنا جاء قراري بالاعتزال دوليا لأن جسدي لم يعد يستجيب كما كان من قبل. أشكر المدرب الوطني جمال بلماضي على ثقته الكبيرة طيلة خمس سنوات وزملائي وكل من لعبت معهم، فقد كنا أسرة واحدة”.

وقال بلماضي لموقع الاتحاد الجزائري: “أوكيدجا كان محترفا ورائعا ولم يتردد أبدا في الانضمام للفريق والدفاع على ألوان قميص المنتخب الوطني، والعمل بجدية في التدريبات حتى إذا لم يشارك في كثير من الأحيان”.

بدأت مسيرة أوكيدجا الدولية في سبتمبر أيلول 2018 أمام توجو في مباراة انتهت بفوز الجزائر 4-1.

ويلعب المنتخب الجزائري، الذي تأهل بالفعل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية العام المقبل في ساحل العاج، في أوغندا بعد غد الأحد ضمن الجولة قبل الأخيرة للمجموعة السادسة، قبل استضافة تونس وديًا بعدها بيومين.