أولى رحلات الحجاج من جمهورية بنجلاديش ضمن مبادرة “طريق مكة” تصل إلى المملكة

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وصلت أولى رحلات ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” في جمهورية بنجلاديش الشعبية، اليوم، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة قادمة من صالة المبادرة بمطار حضرة شاه جلال الدولي في العاصمة دكا، وكان في استقبالهم سفير بنجلاديش لدى المملكة الدكتور محمد جاويد بتواري, والقنصل العام لجمهورية بنجلاديش محمد نجم الحق، ومدير الإدارة العامة للحج والعمرة بالمديرية العامة للجوازات اللواء فيصل بن محمد الراجحي، وأعضاء اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة.

يذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.