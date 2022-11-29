أول تجربة طيران في العالم باستخدام وقود الهيدروجين

الاختبار الأرضي

وذكرت الشركتان أن الاختبار الأرضي كان خطوة رئيسة نحو إثبات أن الهيدروجين يتجه بقوة لأن يكون وقود طيران خاليًا من الكربون.

وأجري الاختبار في موقع “بوسكومب داون”، التابع لوزارة الدفاع في أمسبري بإنجلترا.

صفر الانبعاثات الكربونية

يُذكر أن إيزي جيت ورولز رويس شكلتا شراكة في يوليو الماضي، بهدف إظهار أنه يمكن استخدام الهيدروجين في مجموعة من الطائرات من منتصف عام 2030 فصاعدًا.

وتعهدت الشركتان بالوصول إلى صفر الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050.