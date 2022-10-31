أول تصريحات لرئيس البرازيل المنتخب.. ماذا قال لولا دا سيلفا؟

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في أول تصريحات عقب نتائج شبه رسمية للانتخابات التي أجريت الأحد، تعهّد الرئيس البرازيلي المنتخب، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بتوحيد بلاده المنقسمة على نفسها.

وأضاف لولا، في كلمته: “فوزي بالانتخابات انتصار للديمقراطية”، مؤكدا أن “التزامنا الأكثر إلحاحًا هو إنهاء الجوع في البلاد”.

ودعا لولا إلى التعاون الدولي للحفاظ على غابات الأمازون المطيرة وقال إنه سيسعى إلى التوصل لتجارة عالمية عادلة بدلا من الاتفاقات التجارية التي “تحكم على بلدنا بأن يكون مُصدِرا للمواد الخام للأبد”.

واعتبر أن “بلاده عادت إلى الساحة الدولية ولن تكون منبوذة بعد الآن”.

لولا الذي يعد أيقونة اليسار (77 عامًا) نفّذ عقوبة بالسجن بتهمة الفساد خلال الفترة من (2018-2019) قبل أنتتم تبرئته ويعود إلى السلطة في جولة الإعادة في أعقاب حملة انتخابية قسمت البلاد وشهدت استقطابا شديدا.