أول تصويت قضائي لاتهام ترامب بـ”جناية”.. والرئيس السابق يردّ

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واجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمس (الخميس)، أول تصويت قضائي من هيئة محلّفين كبرى في نيويورك لصالح اتهامه بارتكاب جناية متعلقة بممثلة أمريكية قبل انتخابات 2016.

واعتبر “ترامب” في أول رد له على الاتهام، أن ما يجري معه يُعَدّ اضطهاداً سياسياً وتدخُّلاً في الانتخابات المقبلة.

ويُتوقع إعلان مكتب المدعي العام بمنهاتن للائحة الاتهام الخاصة بترامب خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تتمثل التهمة في تسديد مدفوعات ماليّة لشراء صمت الممثلة.

يأتي ذلك على أعتاب الانتخابات الرئاسيّة التي يسعى ترامب إلى خوضها في 2024، إلا أن التصويت قد يجعله أوّل رئيس سابق أو رئيس في المنصب يُوجَّه إليه الاتّهام بارتكاب جناية.