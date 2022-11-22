أول تعليق رسمي من رونالدو بعد رحيله عن مانشستر يونايتد

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علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسطورة كرة القدم البرتغالية، على رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، فسخ عقد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق.

وكان كريستيانو رونالدو قد هاجم إدارة مانشستر يونايتد، واصفا تعاملها معه بـ “الخيانة”، على خلفية ما حدث في الصيف الماضي، خاصة فيما يتعلق بغيابه عن فترة الإعدادا للموسم الجاري.

وهاجم رونالدو المدرب الهولندي إريك تين هاج مؤكدا أنه لا يحترمه، لأنه الأخير لم يتعامل معه بالشكل المثالي واللائق بالنسبة له.

وتحدث رونالدو أيضا في حديثه مع بيرس مورجان، عن زميله السابق واين روني، الذي هاجمه بشدة في الفترة الأخيرة، ساخرا من الشكل الذي أصبح عليه بعد اعتزاله كرة القدم.

وكتب رونالدو عبر حسابه الشخصي، بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بعد محادثات مع مانشستر يونايتد، قررنا وبالتراضي إنهاء العقد مبكرًا. أحب مانشستر يونايتد وجماهيره، وهذا لن يتغيّر أبدًا. ولكن أشعر أنه الوقت المناسب لخوض تحدٍّ جديد”.

ونشر النادي الإنجليزي، بيان رسمي، عبر موقعه الكتروني، يؤكد به فسخ عقد البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل بالتراضي بين الطرفين.

رونالدو الذي سيتوجب عليه الانتظار حتى يبدأ سوق الانتقالات الشتوي على الأقل، لن يمتكن من العودة بعد نهاية المونديال أو حتى في حالة خسارة البرتغال بشكل مبكر، إلى مقر التدريبات في كارينجتون من أجل التدرب بشكل طبيعي.

رونالدو في عامه الـ 37، لن يكون بإمكانه التدرب، وسيصبح في موقف سيء حتى بداية شهر يناير، إذا وجد فريقًا ينتقل إليه.