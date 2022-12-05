أول تعليق لـ “تاليسكا” ردًا على أنباء انتقال رونالدو إلى النصر

فاجأ النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا ، نجم نادي النصر، جماهير العالمي بعد الأنباء التي تفيد بانتقال الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

انتقال رونالدو لـ “النصر”

وكشفت صحيفة الماركا الإسبانية، أن كريستيانو رونالدو سينضم إلى فريق النصر اعتبـــارًا من 1 يناير 2023، وسينتقل لاعب كرة القدم البرتغالي بعقد لمدة عامين ونصف مع العالمي، كمـا ورد الأسبوع الماضي من قبل.

وأنهى المهاجم علاقته مع مانشستر يونايتد قبل أيام فقط من انطلاق مونديال قطر، مما جعله حرا في التفاوض مع أي فريق، حيث فسخ تعاقده مع الفريق بعد التصريحات القوية التي قالها ضد الإدارة الفنية لـ الشياطين الحمر.

مقطع فيديو مثير

و نفى أكثر من مصدر مقرب من رونالدو وعلى رأسه الصحفي الرياضي بيرس مورغان، فيما نشر تاليسكا، اليوم الاثنين، عبر حسابه الرسمي على موقع مشاركة الصور “إنستجرام” ، مقطع فيديو، يحتوي على أحد أهداف كريستيانو رونالدو بقميص ناديه السابق يوفنتوس.

و أظهرت أهداف تاليسكا ورونالدو أوجه تشابه كبيرة في طريقة تسجيلهما ضد الفريق المنافس، ومن هذا المقطع يبرز “الشغف” الكبير لأندرسون تاليسكا، “الارتباط” بالأسطورة البرتغالية في صفوف نادي النصر في الفترة المقبلة.