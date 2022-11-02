أول تعليق لـ حمدالله بعد استبعاده من مونديال قطر 2022

رد عبد الرزاق حمدالله ، قلب هجوم نادي الاتحاد على تصريحات مدرب المنتخب المغربي الأول وليد الركراكي الأخيرة، والتي تفيد باستبعاده عن قائمة أسود الأطلــــس في مونديال قطر 2022.

وشدد الركراكي، على أنه من المستحيل استدعاء حمدالله البالغ من العمر 31 عامًا إلى تشــكيلة المنتخب المغربي “النهائية” في مونديال 2022، لأنه لم يعجبه أسلوب لعب مهاجم الاتحاد، الذي يستقر في منطقة الصندوق الهجومي.

ونشر الحمد الله مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع مشاركة الصور “إنستجرام” ، في أول ظهور له منذ تصريح الركراكي، حيث يظهر النجم المغربي في الفيديو، وهو يتدرب بقوة في صالة الألعاب الرياضية؛ في إشارة إلى استعداداته المكثفة لأي قرار قبل المونديال.

الجدير بالذكر، أن عبد الرزاق حمد الله متواجد حاليا في بلاده المغرب فيما تم تعليق الأحداث الرياضية في المملكة العربية السعودية.