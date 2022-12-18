أول تعليق لـ “ميسي” بعد التتويج بكأس العالم

كشف ليونيل ميسي المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم وباريس سان جيرمان الفرنسي، عن سعادته بعد فوزه بكأس العالم مع التانجو بركلات الترجيح على حساب منتخب فرنسا في العاصمة القطرية الدوحة.

واستعادت الأرجنتين اللقب بعد غياب 36 عامًا، حيث أهدارت تقدمها مرتين في المباراة التي وصفت بالمجنونة منهما مرة في الوقت الأصلي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهم، ومرة أخرى في الوقت الإضافي.

وقال ميسي في تصريحات صحفية: “لن أترك الأرجنتين ولن أعتزل دوليا أريد أن أستمر في اللعب كبطل والمساهمة مع المنتخب فيما هو قادم”.

وأضاف: “لقد عانينا كثيرًا لكننا حصلنا على اللقب في النهاية، لا أطيق الانتظار، أريد مشاركة الجماهير في الأرجنتين بهذا الاحتفال الرائع، ستكون الحشود مجنونة هناك عندما نريهم هذا الكأس الذي فزنا به بعد عناء”.

ويعتبر فوز اليوم هو ثالث لقب للأرجنتين في البطولة والأول منذ التتويج في 1986، ليعوض ميسي خسارته لنهائي 2014 التي انتهت بهزيمة قاسية على يد منتخب ألمانيا، الأول في تاريخ البرغوث.