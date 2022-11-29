أول تعليق من الاتحاد البرتغالي على هدف رونالدو

علق الاتحاد البرتغالي لكرة القدم على هدف البرتغال الأول في مرمى اوروغواي، والذي تم احتسابه لبرونو فرنانديز.

واتخذ الاتحاد البرتغالي لكرة القدم موقفا في صف كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب، ضد زميله برونو فرنانديز، في قضية الهدف الجدلي بمباراة أوروغواي بكأس العالم 2022.

واجتفل رونالدو بالهدف الأول للبرتغال ضد أوروغواي، أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالمونديال، في إشارة أن الكرة لمست رأسه قبل أن تسكن الشباك.

لكن موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، احتسب الهدف لبرونو فرنانديز.

وانتهت المباراة بفوز البرتغال بهدفين دون رد، لتضمن بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة الثامنة.