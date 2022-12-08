أول تعليق من الحناكي بعد خماسية نيوكاسل في مرمى الهلال

علق الإعلامي الرياضي صالح الحناكي بعد خسارة الهلال أمام نيوكاسل الإنجليزي بخماسية نظيفة في المباراة الودية على كأس موسم الدرعية.

ونشر صالح الحناكي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على تويتر، قائلًا: ” مباراة نيوكاسل اثبتت ان الهلال شايلينه لاعبيه المحليين ولاعبيه الاجانب تكملة عدد عدا اثنين أو ثلاثه”.

وحقق نيوكاسل الفوز على الهلال بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على لقب كأس الدرعية مساء اليوم على ملعب الملك فهد بالملز.

رسميا.. نيوكاسل يكتسح الهلال بخماسية ويتوج بكأس الدرعية