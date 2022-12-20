أول تعليق من “الخطوط السعودية” على المسار الغريب لطائرة أثناء سفر وزير الشؤون الإسلامية لجاكرتا وتأخر الرحلة ساعتين بجدة

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علقت شركة الخطوط السعودية، على المسار الغريب الذي سلكته طائرة أثناء سفر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، لجاكرتا، وتأخر الرحلة ساعتين بجدة.

وأوضحت الشركة، في تغريدة لها بموقع “تويتر”:”ضيفنا العزيز د.عبداللطيف، يؤسفنا إنزعاجك وتعرضك لوضع غير مريح”.

وتابع:”نأمل منك تزويدنا بتفاصيل ملاحظاتك عبر نموذج الملاحظات bit.ly/2XC9ZhJ”، مضيفا:”يرجى تزويدنا برقم الشكوى عبر الخاص لنتمكن من متابعة الشكوى”.

الجدير بالذكر أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، قال:”حجزت على الخطوط السعودية للسفر إلى جاكرتا ومسار الرحلة عجيب غريب الرياض جدة جاكرتا ثم تتأخر الرحلة ساعتين عن موعد الإقلاع في جدة”، موضحا:”عند صعود الطائرة تفاجأنا أننا سنذهب إلى ماليزيا كولالمبور، ولم يكن ذلك في جدول الرحلة عند الحجز ثم جاكرتا”، معلقا:”من المسؤول عن إزعاج الركاب المسافرين”.