أول تعليق من “السياري” بعد تعيينه محافظًا لـ “البنك المركزي”

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رفع أيمن بن محمد السياري، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان على الثقة الملكية بصدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه محافظاً للبنك المركزي السعودي “ساما”.

وأعرب السياري عن عظيم شكره وامتنانه لهذه الثقة الملكية الغالية، سائلاً المولى -عز وجل- أن يعينه على أداء الأمانة، ويكون عند حسن الظن، وأن يخدم الوطن الغالي بما يسهم في الرقي بأعماله وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، التي تعزز من مكانة المملكة على مستوى الاقتصاد العالمي.

مسيرة حافلة

يُذكر أن أيمن السياري حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص مالية من جامعة جورج واشنطن، ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. كما أكمل معاليه برنامج الإدارة العامة من جامعة هارفرد، إضافة إلى عدة دورات متخصصة، وهو حاصل على شهادة الـ CFA كمحلل مالي معتمد. وقد بدأ معاليه حياته المهنية في صندوق التنمية الصناعية السعودي كمحلل مالي، وحصل على شهادة بنك Chase Manhattan في التحليل الائتماني، قبل أن ينتقل للعمل في البنك المركزي السعودي، كما سبق لمعاليه العمل في قطاع الأسواق المالية بمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي في واشنطن.