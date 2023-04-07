أول تعليق من الشيخ الجزائري وليد محساس بعد فيديو “قط التراويح”

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لا يزال فيديو قط الشيخ وليد محساس في الجزائر، حديث روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

المقطع القصير الذي لا تتجاوز مدته دقائق معدودة خطف قلوب الكثيرين، حيث يظهر فيه قط وكأنه يستمتع بصلاة الشيخ في الجزائر يوم الإثنين، 3 أبريل/نيسان.

وكان وليد محساس يصلي التراويح في مسجد أبو بكر الصديق بولاية برج بوعريريج الجزائرية، وتحرك القط حول الشيخ الذي يؤم الصلاة ثم قفز عليه.

لم يبد على الشيخ وليد محساس أي علامة تدل على الانزعاج ولم يتوقف عن التلاوة واستمر في صلاته دون انقطاع، بل إنه تلمس القط في ألفة وسكينة وهدوء.

وفي أول تعليق لوليد مهساس بعد الفيديو الذي أثار ضجة، قال: “أشكر جدا أهل الحمادية، وسعيد بهذا الحفل المبارك وسعيد بالأولاد والآباء”.

وتحدث عن لقاء قرآني نظم في المسجد، موضحا: “اليوم عشنا عُرسا قرآنيا، وعرس خير وفضل”.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية: “أشكر الجمهور اللي حضر معانا من قبل صلاة المغرب لبعد العشاء، وكان حضورا جميلا، وكانوا منصتين في حسن أدب مع القرآن الكريم وهدوء وسكينة”.

وواصل وليد مهساس: “قضينا ساعتين من أروع الساعات في حياتنا مع القرآن الكريم”، مردفا: “ربي يحفظ الحمايدة والأولاد وهذه الأرض الطيبة”.