أول تعليق من الملك تشارلز بعد تشخيص إصابته بالسرطان

وقال تشارلز في بيان “أود أن أعبر عن خالص شكري على رسائل الدعم الكثيرة والتمنيات الطيبة التي تلقيتها في الأيام القليلة الماضية”.

وأعلن القصر يوم الإثنين أنه تم تشخيص إصابة تشارلز (75 عاما) بنوع من السرطان بعد أقل من 18 شهرا من جلوسه على العرش.

وأضاف تشارلز “كما يعلم جميع المصابين بالسرطان، فإن مثل هذه التمنيات الطيبة هي أعظم عزاء وتشجيع”.

وأشار الملك إلى أنه من المشجع أن يسمع كيف ساعد تشخيص حالته في تسليط الضوء على المنظمات التي تدعم مرضى السرطان في بريطانيا وأماكن أخرى.

وجاءت أنباء تشخيص حالته بعد أن أمضى ثلاث ليال في المستشفى الشهر الماضي حيث خضع لعملية تصحيحية لتضخم البروستاتا الحميد.

ولم يقدم قصر بكنغهام أي تفاصيل عن حالة تشارلز بخلاف القول إنه ليس مصابا بسرطان البروستاتا، لكنه أضاف أن الملك يظل “إيجابيا للغاية” ويتطلع إلى العودة إلى الواجبات العامة في أقرب وقت ممكن.

وكانت كاميلا زوجة الملك تشارلز قد قالت يوم الخميس إن العاهل البريطاني في حالة “جيدة للغاية”.