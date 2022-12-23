أول تعليق من الهلال بعد تأكيد مشاركته بكأس العالم للأندية 2022

تتصدر مشاركة الهلال بكأس العالم للأندية 2022، محركات البحث داخل المملكة العربية السعودية، وأصبح لا صوت يعلو فوق تواجد الزعيم على المسرح العالمي للمرة الثالـــثة في تاريخه ممثلًا للقارة الآسيوية.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في بطـــولة كأس العالم للأندية التي ستقام في فبراير المقبل، بالمملكة المغربية، بعد أن حصلت على استضافة البطولة قبل أيام، بعد إعلان الفوز بالملف.

أول تعليق للهلال

وجاء ترشيح الآسيوي، لـ “الهلال”، كونه الفائز ببطولة دوري أبطال آسيا، خاصة أن النسخة الجديدة لم تكتمل في البطولة وبالتالي سيتم استكمال البطولة بعد إقامة كأس العالم للأنــدية، في شهر فبراير المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لنجوم الفريق الأول مغردًا:”كبير آسيا بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا يشارك في كأس العالم للأندية 2022”.

الأندية المُشـاركة

يشارك نادي ريال مدريد “إسبانيا”، بصفته بطل دوري أبطال أوروبا 2022، وفلامنــــجــو “البرازيلي”، بطل كوبا ليبرتادوريس 2022، ومعهم الهلال، كونه مرشح الاتحاد الآــسيوي “حامل لقب دوري أبطال آسيا 2021”.

كما يتواجد الوداد “المغرب”، بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا 2022، وسياتل سوندرز “أمريكا”، بطل دوري أبطال الكونكاكاف 2022، وأوكلاند سيتي “نيوزيلندا”، بطل دوري أبطال أوقيانوسيا 2022، والأهلي “مصر”، وصيف دوري أبطال إفريقيا، لأن الوداد بطل الدوري المغربي صاحب الضيافة.

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