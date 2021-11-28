أول تعليق من رئيس جنوب إفريقيا بعد عزل بلاده بسبب أوميكرون

المناطق ـ متابعات

طالب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الأحد، الدول التي فرضت على مواطنيه قيودا على سفرهم بعد رصد متحور جديد لفيروس كورونا، إلى رفعها بشكل “فوري وعاجل”.

وقال سيريل رامافوزا في مداخلة تليفزيونية، إن الإجراءات التي اتخذتها الدول مؤخرا بشأن تعليق السفر إلى بلاده تفتقر إلى “مبرر علمي”.

وأعرب عن “خيبة أمله الكبيرة” حيال إغلاق الحدود، والذي يبدو بمثابة “تمييز بحق بلادنا” والبلدان المجاورة التي طالها الإجراء نفسه.

وتابع: “الشيء الوحيد الذي سيفضي إليه حظر السفر هو إلحاق مزيد من الضرر باقتصاديات الدول التي يشملها وتقويض قدرتها على الاستجابة للوباء والتعافي منه”.

وأشار إلى أن السبيل الأقوى للحد من انتقال المتحور الجديد لكورونا هو اللقاح، مؤكدًا أنه حثّ مواطنيه على تلقيه في أسرع وقت، مؤكدًا أن حكومته تدرس جعل اللقاحات إلزامية لبعض الأنشطة والأماكن في محاولة لزيادة نسبة المطعَمين.

وشدد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، على أنه تم تلقيح ما يزيد قليلا على 35% من الراشدين في جنوب إفريقيا بشكل كامل بسبب البداية البطيئة لحملة التطعيم والريبة الشعبية تجاهه.

جدير بالذكر أن عشرات الدول حول العالم، قررت منع الرحلات من جنوب إفريقيا وجيرانها منذ رصد علماء من البلد المتحورة أوميكرون الأسبوع الماضي.

وجنوب إفريقيا هي الدولة الأكثر تضررا من الفيروس في القارة مع تسجيلها رسميا نحو 2.9 مليون إصابة و89797 وفاة حتى الآن.