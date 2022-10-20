أول تعليق من رونالدو على قرار استبعاده من قائمة اليونايتد

أعلنت إدارة نادي مانشستر يونايتد مساء اليوم الخميس، عن استبعاد كريستيانو رونالدو من قائمة الفريق التي ستواجه تشيلسي في الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي، على خلفية أحداث مغادرة اللاعب مباراة فريقه أمام توتنهام في الجولة الماضية قبل نهايتها بدقائق.

وأوضح بيان مانشستر يونايتد أن جميع اللاعبين مركزين بالكامل، على التحضير للمباراة المقبلة، وأن رونالدو لن يكون مع الفريق.

وعقب إعلان النادي البيان، جاء الرد سريعًا من اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو ليوضح موقفه من البيان الصادر ضده.

وقال كريستيانو رونالدو على حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك” قائلًا، إنه بعد العوقبات التي وقعت عليه من قبل مدربه في مانشستر يونايتد، “كعادتي طوال مسيرتي، أحول أن أعيش وألعب باحترام متبادل بين زملاء الفريق والمدربين، هذا لم يتغير، لم أتغير أنا أيضًا، أنا نفس الشخص بنفس الاحترافية التي كنت عليها طوال 20 عامًا من لعب كرة القدم في المستوى العالي”.

وتابع: “لقد بدأت صغيرًا، اللاعبون الأكبر وأصحاب الخبرة كانوا مثالًا هامًا بالنسبة لي، لذلك دائمًا ما أريد أن أكون مثالًا للنجوم الصغار في الفريق في جميع الأندية التي لعبت لها، للأسف هذا ليس دائمًا والوضع ومن الممكن أن يتأثر الشخص بحرارة المواقف”.

وتابع: “حاليًا، أشعر بأن علي العمل في كارينجتون بكل جد، دعم زملاء الفريق، وأكون جائهزًا لكل شيء في المباراة، والتأكيد على الضغط ليس خيارًا، هذا هو مانشستر يونايتد، ويجب علينا البقاء في إتحاد دائم، سنجتمع كلنا قريبًا”.