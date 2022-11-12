أول تعليق من رينارد بعد إعلان القائمة النهائية للأخضر

علق الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، بعد إعلان القائمة النهائية للصقور، حيث أعلن قائمة مكونة من حوالي 26 لاعبًا لـ المشاركة في نهائيات كأس العالم “قطر 2022”

ونشر الحساب الرسمي لـ “المنتخب السعودي” على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو وذلك لـ إالقائمة النهائية لـ “كأس العالم قطر 2022″، يحمل رســـــالة من الفرنسي رينارد، والتي جاءت على النحو التالي:

وقال الفرنسي رينارد مدرب الأخضر: “وصفوها بأنها لعبة تافهة، كرة مستديرة مليئة بالهواء، لكنها غيرت كل القواعد، وغيرت التاريخ، حولتني إلى محارب، يحارب من أجل أحـــــلامك وأحلامهم”.

وأكمل المدير الفني لـ المنتخب الوطني: “هذه الشعلة بداخــــلك ستجعلك لا تســـتسلم أبدًا، يوما ما ستحصل على فرصتك، وحينها ستلعب من أجل عائلتك، من أجل وطنك، والجميع سيراك وحينها ستعلم أنك تستحق أن تكون هنا”.

وتابع: “تنغمس في هذه اللعبة، ستكون لحياتك معنى؛ لأنك دائمًا لديك الدافعية، ستعلم بأن العالم سيختبرك، ولكن ثق بأن أقدامك ستحملك دائمًا؛ لأن هذه اللعبة محورها الحركة بالأقدام والتقدم للأمام، والتقدم مع فريقك إلى القمة”.

وأشار، أن البعض عليه أن يهاجم، والبعض عليه أن يحمي، ويراقب والبعض عليه أن يحافظ، والبـــعض عليه أن يدافع، وكما يقول الصـــوت الذي يـــتردد دائمًا في رأســـي إلى الأمام أيها المحاربون.