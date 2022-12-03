أول تعليق من سالم الدوسري بعد مغادرة الأخضر لكأس العالم

تحدث سالم الدوسري لاعب المنتخب الوطني ونادي الهلال إلى وسائل الإعلام عن مشاركة الأخضر بمونديال قطر 2022.

ونجح سالم الدوسر من تسجيل هدفين في مرمى الأرجنتين والمكسيك، ليعود رقم سامي الجابر الهداف التاريخي للأخضر بكاس العالم برصيد 3 أهداف.

ولم يتمكن المنتخب الوطني من الصعود للدور ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022، رغم الفوز في الجولة الأولى على الأرجنتين بهدفين لهدف، ثم صعوبة الفوز على المنتخبين البولندي والمكسيكي ليغادر الأخضر مونديال قطر بعد أن كسب احترام الجميع.

وقال سالم الدوسري، في تصريحات صحفية على هامش مباراة الهلال وأبها الودية، إن المنتخب الوطني لعب مباراة تاريخية أمام الأرجنتين التسجيل في كأس العالم أحد طموحاتي، وما زال للمجد بقية”.

وتابع: إذا كان اللاعب ماعنده طموح يحققه، لن يصبح لاعب عظيم، موضحًا أن حالته الطيبة جيدة ويستعد للمشاركة في الوقت المناسب.

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