أول تعليق من ” شؤون المسجد النبوي ” على دخول امرأتين غير مسلمتين للمسجد النبوي بلباس غير مناسب

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أصدرت وكالة شؤون المسجد النبوي بيانا بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء من دخول امرأتين غير مسلمتين لساحات المسجد النبوي بلباس غير مناسب لخصوصية المكان.

وجاء بالبيان أنه تبين دخولهن عن طريق الخطأ، وقد تم إفهامهما وفق المتبع بخصوصية وقدسية المسجد النبوي، وتعرفيهن برسالة المسجد النبويّ.

وأشار البيان بأنهن أبدين تفهمهن لإرشادات العاملين وعبرن عن شكرهن وتقديرهن على ماوجدنه من حسن التعامل